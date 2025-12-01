Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che tratta con una perdita del 2,76%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Rolls-Royce Holdings
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le tendenza di medio periodo di Rolls-Royce Holdings
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10,54 sterline. Supporto stimato a 10,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 10,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)