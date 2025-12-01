Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings

produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,76%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10,54 sterline. Supporto stimato a 10,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 10,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)