Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che tratta con una perdita del 2,76%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Rolls-Royce Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le tendenza di medio periodo di Rolls-Royce Holdings si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10,54 sterline. Supporto stimato a 10,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 10,79.

