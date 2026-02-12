Madrid: movimento negativo per Amadeus IT

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi
, che presenta una flessione del 2,34%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Amadeus IT
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Amadeus IT
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 48,82 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49,83. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 48,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)