Milano 10:13
46.886 +0,81%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:13
10.523 +0,48%
Francoforte 10:13
25.167 +1,25%

Madrid: movimento negativo per Amadeus IT

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Amadeus IT
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che presenta una flessione del 2,34%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Amadeus IT rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Amadeus IT mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 48,82 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49,83. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 48,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```