UE, via libera a JV tra GIM ed Eni su trasporto e stoccaggio di CO2

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture
tra Global Infrastructure Management (GIM) degli Stati Uniti ed Eni UK Limited (Eni
) del Regno Unito. L'operazione riguarda progetti di trasporto e stoccaggio di CO2 in Europa.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato
delle due società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.