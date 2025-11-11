UE, via libera a JV tra GIM ed Eni su trasporto e stoccaggio di CO2

Eni

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, latra Global Infrastructure Management (GIM) degli Stati Uniti ed Eni UK Limited () del Regno Unito. L'operazione riguarda progetti di trasporto e stoccaggio di CO2 in Europa.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date ledelle due società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.