Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

La giornata dell'1 dicembre chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un +0,1%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,1614, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,1598. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,163.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
