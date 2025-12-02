Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Debole la giornata dell'1 dicembre per il cambio Euro / Yen, che porta a casa un calo dello 0,35%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 180,96. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 180,18. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 179,92.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)