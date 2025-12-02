Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Piccolo passo in avanti per l'Hang Seng Index, che porta a casa un misero +0,67%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.917. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26.091,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26.265,8.

