Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Discesa moderata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata dell'1 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro di medio periodo del CAC 40 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 8.137,9. Primo supporto individuato a 8.041. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 8.234,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
