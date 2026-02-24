Avio corre spinta dai progetti Usa

(Teleborsa) - Allunga il passo rispetto alla seduta precedente l'Avio, portandosi a 36,25 euro
, in rialzo del 4,02% con volumi consistenti dopo la notizia del via libera ad un pacchetto di incentivi
da parte della Virginia
per il nuovo stabilimento statunitense dedicato alla produzione motori a propellente solido per la difesa, la propulsione tattica, i sistemi missilistici e il settore spaziale commerciale.
L'azienda aerospaziale italiana ha programmato per il nuovo sito un investimento da più di 500 milioni di dollari
che porterà alla creazione di oltre 1.000 posti di lavoro
. Lo stato americano dovrebbe contribuire al progetto con incentivi pari a poco meno di 100 milioni di dollari.Da inizio anno
il titolo Avio ha guadagnato più del 23%, spinto proprio dalle sue attività negli Stati Uniti
, in particolare dalla collaborazione con Lockheed Martin
.
Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 36,65 e successiva a 37,7. Supporto a 35,6.