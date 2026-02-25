Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 19:36
25.288 +1,24%
Dow Jones 19:36
49.455 +0,57%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,24% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta in utile a 25.287,6 punti

Spunto rialzista dell'1,24% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua le contrattazioni a 25.287,6 punti.
