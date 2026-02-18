Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 20:45
24.866 +0,66%
Dow Jones 20:45
49.592 +0,12%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,18% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta in utile a 24.992,12 punti

In breve, Finanza
Spunto rialzista dell'1,18% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua le contrattazioni a 24.992,12 punti.
