Milano 1-dic
43.259 0,00%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 0,00%
Francoforte 1-dic
23.589 0,00%

Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,65%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 3.914,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,65%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,65%, dopo aver aperto a 3.914,01 punti.
Condividi
```