Milano 9:53
44.908 +1,06%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:53
9.907 +0,07%
24.357 +1,11%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,40%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 44.617,27 punti

Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,40%, che esordisce a 44.617,27 punti.
