TIM, Asati chiede assemblea in presenza il 15 aprile: "serve confronto diretto con i soci"

TIM

(Teleborsa) -, l'associazione che rappresenta i piccoli azionisti di, rivolge un'urgente richiesta al management di TIM affinché l'Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2026, dedicata all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e al raggruppamento azionario, "sia tenuta in presenza fisica,".L'Assemblea del 28 gennaio 2026, spiega una nota, ha già approvato la conversione delle azioni di risparmio in ordinarie e la riduzione del capitale sociale, svolgendosi tuttavia senza presenza fisica dei soci.Il CdA TIM si riunirà l'11 marzo 2026 per approvare il bilancio 2025, che sarà sottoposto al voto in, unitamente alla proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di una nuova azione ogni 10 esistenti.ASATI "insiste sul ripristino della modalità in presenza". Dal 2022, quando Pietro Labriola ha assunto la responsabilità di AD, tutte le assemblee si sono tenute solo con Rappresentante Designato, eredità delle norme Covid prorogate, privando i piccoli azionisti di un dialogo essenziale. "Gli incontri con analisti e stampa, sono certamente importanti, ma non possono sostituire gli incontri con gli azionisti".I dati TIM del 2025 confermano il miglioramento degli indicatori: ricavi in crescita del 2,7% a 13,7 miliardi di euro, EBITDA after lease +6,5% a 3,7 miliardi e leva finanziaria sotto 1,9x con debito netto a 6,9 miliardi. Importanti istituzioni Istituzioni hanno modificato al rialzo il target price a 0,74 euro con rating "buy", segnalando fiducia nella ripresa.Nonostante questi progressi, si legge, "TIM non distribuisce dividendi da anni e presenta una proposta per il 2027".ASATI, conclude la nota, "apprezza i risultati, ma sottolinea l'importanza di un'assemblea fisica per una governance trasparente e inclusiva".