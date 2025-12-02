Francoforte: Hochtief, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la big tedesca delle costruzioni
, che tratta in rialzo del 4,15%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso delle costruzioni
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 310,1 Euro. Primo supporto visto a 300,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 293,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)