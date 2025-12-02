Milano 11:54
Francoforte: Hochtief, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la big tedesca delle costruzioni, che tratta in rialzo del 4,15%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso delle costruzioni, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 310,1 Euro. Primo supporto visto a 300,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 293,9.

