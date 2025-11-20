Francoforte: scambi in positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Balza in avanti la big tedesca delle costruzioni
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,43%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hochtief
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,07%, rispetto a -3,14% del Germany MDAX
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso delle costruzioni
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 292,7 Euro. Primo supporto visto a 285,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 282,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)