Francoforte: scambi in positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Balza in avanti la big tedesca delle costruzioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,43%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,07%, rispetto a -3,14% del Germany MDAX).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso delle costruzioni, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 292,7 Euro. Primo supporto visto a 285,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 282,1.

