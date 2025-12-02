Francoforte: seduta euforica per ThyssenKrupp

produttore di acciaio

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 5,38%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche complessive dellaevidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 9,18 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 9,64. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 8,887.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)