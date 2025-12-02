Milano 15:50
43.311 +0,12%
Nasdaq 15:50
25.539 +0,77%
Dow Jones 15:50
47.307 +0,04%
Londra 15:50
9.685 -0,18%
Francoforte 15:49
23.698 +0,46%

Francoforte: seduta euforica per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di acciaio, che scambia in rialzo del 5,38%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni tecniche complessive della società tedesca specializzata nell'acciaio evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 9,18 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 9,64. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 8,887.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
