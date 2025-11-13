Hera, upgrade a Buy da Equita con potenziale di re-leverage significativo

Equita

Hera

(Teleborsa) -ha migliorato a "" da "Hold" lasu, multiservizi quotata su Euronext Milan, alzando anche ilper azione (+18%) dopo indicazioni complessivamente positive dal terzo triemestre 2025, con risultati superiori alle attese e messaggi costruttivi emersi dalla conference call.La raccomandazione è stata migliorata perchè: il CAGR dell'utile al +5% nei prossimi 3 anni ha un elevato grado di visibilità, considerando l'esposizione regolata, l'attesa per la fine del periodo di STG nel retail ed il buon momentum nelle attività waste; Hera ha un: con un ND/Ebitda a 2,7x il gruppo ha spazio fino a 1 miliardo di euro (3,3x D/Ebitda) per operazioni addizionali (M&A e crescita organica) o maggiore remunerazione degli azionisti ed Equita ritiene che le opzioni di M&A per Hera (nei segmenti waste, network e retail) siano rilevanti, con l'operazione AIMAG (70 milioni di euro Ebitda) e la possibilità di riacquisto delle minorities di Hera ambiente (20 milioni di euro di utile) ancora aperte e un mercato ampio di opzioni nei territori di riferimento. Inoltre Heracontemplando anche l'opzione Buyback; il 2027 può rappresentare un turning point per il gruppo nel segmento retail grazie alla conversione dei clienti STG al mercato libero (potenziali tra 50-70 milioni di euro di Ebitda anche in ipotesi di non piena convergenza ai margini di mercato)."Hera offre oggi un TSR del 9% nei prossimi 3 anni con un elevato grado di visibilità, un potenziale upside sui risultati dei prossimi anni (M&A ed efficienze) ed(14x il PE nel periodo 2016-2024) a 11,2x PE, 6,1x EV/EBITDA sul 2027 con uno yield del 4,5% (suscettibile di upside) ed una leva a 2,6x D/Ebitda - si legge nella ricerca - A fronte della progressiva uscita dai business di ultima istanza riteniamo che il business Hera sia oggi più visibile, con minore provisionig per i bad debts associati e maggiore visibilità sulla cash conversion dell'Ebitda".