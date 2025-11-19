Avio: venduti tutti i diritti inoptati, chiusa in anticipo l'offerta

(Teleborsa) - Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che, nel corso della prima seduta
dell'offerta tenutasi oggi, risultano venduti tutti i 306.332 diritti di opzione non esercitati
nel periodo di opzione, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di massime 229.749 azioni di nuova emissione, corrispondenti a circa l'1,17% del totale delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale.
L'esercizio
dei diritti inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative nuove azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 20 novembre
2025.
Nel corso del periodo di offerta in opzione
, iniziato il 3 novembre 2025 e terminato il 17 novembre 2025, sono state sottoscritte
19.400.448 nuove azioni, pari a circa il 98,83% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 395.187.125,76 euro e corrispondenti a 25.867.264 diritti di opzione.