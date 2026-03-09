Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:54
24.667 +0,10%
Dow Jones 19:54
47.167 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: si concentrano le vendite su Booking Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società di viaggi online, che sta segnando un calo del 3,43%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Booking Holdings rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Booking Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.474,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 4.327,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.621,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
