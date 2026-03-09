New York: si concentrano le vendite su Booking Holdings

società di viaggi online

Nasdaq 100

Booking Holdings

Booking Holdings

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 3,43%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.474,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 4.327,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.621,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)