New York: Booking Holdings sale verso 4.656,4 USD

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di viaggi online
, che mostra una salita bruciante del 7,83% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Booking Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Booking Holdings
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.656,4 Dollari USA. Supporto stimato a 4.494,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.818,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)