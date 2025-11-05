Milano 17:35
MEF, entrate tributarie erariali in aumento del 2% nei primi nove mesi del 2025

MEF, entrate tributarie erariali in aumento del 2% nei primi nove mesi del 2025
(Teleborsa) - Secondo l'ultimo Bollettino del Dipartimento Finanze del Mef, nel periodo gennaio-settembre 2025, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 426.951 milioni di euro, con un aumento di 8.396 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,0%).

Le entrate totali ammontano a 426.951 milioni di euro (+8.396 milioni di euro, pari a +2,0%). Le imposte dirette si attestano a 241.969 milioni di euro (+807 milioni di euro, pari a 0,3%) e le imposte indirette risultano pari a 184.982 milioni di euro (+7.589 milioni di euro, pari a +4,3%).
