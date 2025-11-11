Milano 16:36
Scuola: in arrivo bonus per lavoratrici madri, necessaria domanda

"Per le lavoratrici madri della scuola, dal momento che l'80% circa dei lavoratori della scuola è donna, è previsto un bonus, a partire da quest'anno, dedicato a chi ha due o tre figli e non rientra già nella precedente normativa di chi ha tre figli e può godere dell'esenzione contributiva fino a 3.000 euro, in quel caso però doveva avere un contratto a tempo indeterminato". Lo spiega Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Per tutte le altre invece, chi ha due figli di cui il minore di massimo 10 anni oppure tre figli dove il minore ha massimo 18 anni, è possibile chiedere fino al 9 dicembre, ovvero fino a gennaio, qualora i requisiti vengono maturati entro il 31 dicembre, questo beneficio che verrà versato in una soluzione unica di 480 euro a dicembre per tutto l'anno 2025. L'importante è fare domanda sul portale dell'Inps oppure rivolgendosi a un nostro patronato".

"Ricordiamoci di questa misura, ovviamente le lavoratrici madri invece con tre figli e un contratto a tempo indeterminato hanno automatico accesso, se già hanno fatto la domanda l'anno scorso, al beneficio che era già previsto, cioè all'esonero contributivo, fino a 3.000 euro. Ricordiamo che l'ANIEF ha comunque un contenzioso che continua a promuovere per le lavoratrici madri di tre figli con contratto a tempo determinato dal momento che non si comprende perché debbano essere escluse dal beneficio previsto dalla legge di bilancio dell'anno scorso"
