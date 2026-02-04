L'UPB vede PIL in crescita dello 0,7% nel 2026 e 2027

Scenario internazionale dominato da incertezza

Italia: crescita 2025 a +0,5% e in accelerazione nel 2026

Lavoro: continua l’andamento positivo ma salari piangono

(Teleborsa) -dovrebbe esser, se si tiene conti del dato annuale depurato dei giorni lavorativi, ma potrebbe, per effetto del PNRR,. E' quanto emerge dalla Nota congiunturale di febbraio dell'(UPB).Lo scenario internazionale resta condizionato daa, con ricadute su prezzi dell’energia, flussi commerciali e attese di mercato. In risposta gli investitori aumentano l’esposizione verso, come l’oro e l’argento, i cui prezzi hanno accelerato il trend di rialzo in corso da oltre due anni, anche considerando il calo osservato negli ultimi giorni.L’attività economica globale rimane: glihanno mostrato una dinamica relativamente solida (circa il 2%) e laha sostanzialmente centrato l’obiettivo di un PIL al 5%, mantenendo esportazioni vivaci nonostante le restrizioni commerciali. Nellla produzione procede atra paesi, migliori per le economie sostenute dalla domanda interna, peggiori per quelle più focalizzate sull'export.Le ultimevedonouna crescita mondiale, mentre nell’area euro non supererebbe l’1,5 per cento. Nonostante l’attesa di una stabile dinamica del PIL globale per quest’anno è atteso un brusco rallentamento del commercio mondiale (dal 4,1 per cento del 2025 al 2,6 per cento), che penalizzerebbe quindi le economie più orientate all’export.Ilcalcolato sulle dinamiche trimestrali - più stagnante nella parte centrale dell'anno e più vivace alla fine - sarebbe, ma la crescita calcolata sui dati annuali, che tiene conto di tre giorni lavorativi in meno rispetto al 2024, fa segnare unLe previsioni macroeconomiche dell’UPB prospettano poi un, sostenuto dalla domanda interna e in particolare dall’attuazione del PNRR, ed un. Rispetto alle stime autunnali predisposte dall’UPB per la validazione delle previsioni del MEF nel DPFP, il, alla luce di ipotesi internazionali meno penalizzanti per la domanda estera e di minori prezzi al consumo, mentre. Resta elevata l’esposizione a, riconducibili soprattutto al contesto globale oltre che agli umori dei mercati finanziari e al cambiamento climatico.è attesa in, con una stabilizzazione del tasso di disoccupazione intorno al 6%. Tuttavia,, per cui rimane ampio ilrispetto al periodo pandemico.in Italia si mantienenel 2025 e inferiore a quella dell’area dell’euro. Idelle famiglie, anche se l’atteggiamento prudente delle famiglie è confermato dalla(all’11,4 per cento nel terzo trimestre 2025, su livelli superiori di circa quattro punti rispetto al periodo pre-pandemico), mentre le aspettative di famiglie e imprese restano orientate alla stabilità. Ilresta intorno al 23% del PIL, un valore relativamente elevato nel confronto storico.