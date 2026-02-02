Spread stabile attorno a 60 punti dopo review di S&P

(Teleborsa) -, che si conferma a cavallo dei 60 punti, dopo il giudizio di S&P sul rating italiano. Una evoluzione pressoché scontata considerando i passi avanti fatti dal governo sul rientro del deficit.Il differenziale fra il BTP ed il Bund tedesco, in modestissimo aumento rispetto alla chiusura di venerdì scorso, quando lo Spread già scontava un giudizio positivo dell'agenzia di rating. A questo livello dello Spread si registra un moderato aumento sua del rendimento delsia delOsservando gli Spread delle maggiori economie europee, quello italiano è di pochissimo più alto delloche si attesta a 58,8, mentre laregistra un differenziale nettamente più basso a 37 punti. Minore perfino quello dellache si attesta a 50 punti. A limitare la discesa dello Spread italiano concorre i livello elevato del debito, che non è atteso in calo se non dal 2027.Venerdì scorso,sul rating dell'Italia, confermando un ratingsul debito Tricolore, citando il miglioramento della situazione dei conti pubblici e le prospettive di crescita dell'economia. "La traiettoria di maggiore credibilità verso l’Italia non conosce soste. Il lavoro paga", ha affermato il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, commentando la decisione.Per l'agenzia di rating. S&P conferma la previsione di un leggeroed una riduzione ulteriore al 2,7% entro il 2029. Il, invece,e dovrebbe incominciare a. Quanto al, confermato dall'Istat a +0,7% nel 2025, è atteso stabilizzarsigrazie all'allentamento delle pressioni commerciali. Dal punto di vista politico, S&P si attende una maggiore competizione in vista delle elezioni del 2027 e ciò potrebbe "ridurre il margine di manovra per importanti riforme strutturali".