Citibank, Putin dà l'ok alla cessione delle attività residue in Russia a Renaissance Capital

(Teleborsa) - Il presidente russo Vladimir Putin
ha autorizzato la vendita delle ultime attività di Citibank
in Russia
alla banca d’investimento locale Renaissance Capital
, secondo un decreto pubblicato mercoledì sul sito del governo russo. L’operazione riguarda ciò che resta di quella che era una delle principali banche a capitale straniero nel Paese, che in passato gestiva le operazioni russe di numerose aziende statunitensi.
La transazione, soggetta a ulteriori approvazioni, ha richiesto il via libera presidenziale
nell’ambito delle misure introdotte da Mosca per controllare la dismissione di asset occidentali dopo le sanzioni legate alla guerra in Ucraina
.
Nel mercato russo restano operative solo poche banche occidentali, tra cui Raiffeisen Bank International
, UniCredit
e OTP Bank
, che continuano a garantire un collegamento con il sistema finanziario occidentale
.