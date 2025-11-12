Milano 17:35
Citibank, Putin dà l'ok alla cessione delle attività residue in Russia a Renaissance Capital

(Teleborsa) - Il presidente russo Vladimir Putin ha autorizzato la vendita delle ultime attività di Citibank in Russia alla banca d’investimento locale Renaissance Capital, secondo un decreto pubblicato mercoledì sul sito del governo russo. L’operazione riguarda ciò che resta di quella che era una delle principali banche a capitale straniero nel Paese, che in passato gestiva le operazioni russe di numerose aziende statunitensi.

La transazione, soggetta a ulteriori approvazioni, ha richiesto il via libera presidenziale nell’ambito delle misure introdotte da Mosca per controllare la dismissione di asset occidentali dopo le sanzioni legate alla guerra in Ucraina.

Nel mercato russo restano operative solo poche banche occidentali, tra cui Raiffeisen Bank International, UniCredit e OTP Bank , che continuano a garantire un collegamento con il sistema finanziario occidentale.


