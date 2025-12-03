Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,42%.
Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 181,44, mentre il supporto più immediato si intravede a 180,69. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 182,19.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)