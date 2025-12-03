Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,22%.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43.431, mentre il supporto più immediato si intravede a 43.204. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43.658.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)