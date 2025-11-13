MPS colloca green bond da 500 milioni di euro. Ordini 4 volte l'offerta

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento della. L'obbligazione a tasso fisso con durata 6 anni e tre mesi (scadenza febbraio 2032) e con opzione di rimborso anticipato dopo il quinto anno, è stata emessa per un ammontare pari aL'operazione ha riscosso un elevato interesse da parte di primari investitori italiani e internazionali con una. La cedola fissa annuale è pari a 3,25% e il prezzo di re-offer è di 99,647%, corrispondente ad uno spread di 90 bps sopra il mid-swap, al di sotto dell'indicazione iniziale di 120 bps, e inferiore di 40 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred Unsecured del maggio di quest'anno con durata leggermente inferiore.La, sia come tipologia di investitori che come distribuzione geografica, con ordini provenienti, in particolare, da Italia 36%, Germania, Austria e Svizzera complessivamente 17%, Francia 15%, Sud Europa 13% e altri Paesi 19%, con una buona partecipazione da parte di investitori con obiettivi ESG.I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il rating atteso è Baa3 da parte di Moody's, BBB- da parte di Fitch e BBB da parte di Morningstar DBRS e l'obbligazione sarà. Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da, Natixis e