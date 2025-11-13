Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 19:31
24.959 -2,19%
Dow Jones 19:31
47.664 -1,23%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

MPS colloca green bond da 500 milioni di euro. Ordini 4 volte l'offerta

Banche, Finanza
MPS colloca green bond da 500 milioni di euro. Ordini 4 volte l'offerta
(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento della prima emissione Green Senior Preferred Unsecured. L'obbligazione a tasso fisso con durata 6 anni e tre mesi (scadenza febbraio 2032) e con opzione di rimborso anticipato dopo il quinto anno, è stata emessa per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

L'operazione ha riscosso un elevato interesse da parte di primari investitori italiani e internazionali con una raccolta ordini per circa 2 miliardi di euro, 4 volte l'offerta. La cedola fissa annuale è pari a 3,25% e il prezzo di re-offer è di 99,647%, corrispondente ad uno spread di 90 bps sopra il mid-swap, al di sotto dell'indicazione iniziale di 120 bps, e inferiore di 40 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred Unsecured del maggio di quest'anno con durata leggermente inferiore.

La domanda è stata diversificata, sia come tipologia di investitori che come distribuzione geografica, con ordini provenienti, in particolare, da Italia 36%, Germania, Austria e Svizzera complessivamente 17%, Francia 15%, Sud Europa 13% e altri Paesi 19%, con una buona partecipazione da parte di investitori con obiettivi ESG.

I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il rating atteso è Baa3 da parte di Moody's, BBB- da parte di Fitch e BBB da parte di Morningstar DBRS e l'obbligazione sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da BBVA, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Mediobanca, Natixis e NatWest.
Condividi
```