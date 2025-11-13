MPS colloca green bond da 500 milioni di euro. Ordini 4 volte l'offerta

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena
ha concluso con successo il collocamento della prima emissione Green Senior Preferred Unsecured
. L'obbligazione a tasso fisso con durata 6 anni e tre mesi (scadenza febbraio 2032) e con opzione di rimborso anticipato dopo il quinto anno, è stata emessa per un ammontare pari a 500 milioni di euro
.
L'operazione ha riscosso un elevato interesse da parte di primari investitori italiani e internazionali con una raccolta ordini per circa 2 miliardi di euro, 4 volte l'offerta
. La cedola fissa annuale è pari a 3,25% e il prezzo di re-offer è di 99,647%, corrispondente ad uno spread di 90 bps sopra il mid-swap, al di sotto dell'indicazione iniziale di 120 bps, e inferiore di 40 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred Unsecured del maggio di quest'anno con durata leggermente inferiore.
La domanda è stata diversificata
, sia come tipologia di investitori che come distribuzione geografica, con ordini provenienti, in particolare, da Italia 36%, Germania, Austria e Svizzera complessivamente 17%, Francia 15%, Sud Europa 13% e altri Paesi 19%, con una buona partecipazione da parte di investitori con obiettivi ESG.
I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il rating atteso è Baa3 da parte di Moody's, BBB- da parte di Fitch e BBB da parte di Morningstar DBRS e l'obbligazione sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo
. Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da BBVA
, Deutsche Bank
, HSBC
, JPMorgan
, Mediobanca
, Natixis e NatWest
.