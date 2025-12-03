Milano 2-dic
Borsa: Brillante Tokyo in avvio (+0,77%)

Il Nikkei 225 inizia a scambiare a 49.682,56 punti

Bene il principale indice azionario giapponese, con un progresso dello 0,77%, dopo aver aperto a 49.682,56.
