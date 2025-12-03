Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 19:06
25.577 +0,08%
Dow Jones 19:06
47.836 +0,76%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

Ghibaudo (FiberCop): espansione IA richiederà reti ottiche avanzate, puniamo a rispondere con tecnologie innovative

Economia, Telecomunicazioni
Ghibaudo (FiberCop): espansione IA richiederà reti ottiche avanzate, puniamo a rispondere con tecnologie innovative
(Teleborsa) - "La crescita dell’Intelligenza Artificiale e della richiesta di elaborazione spinge verso l’edge computing, cioè la distribuzione del calcolo vicino alle fonti dei dati. Grazie alla capillarità delle sue centrali, FiberCop, gestore dell'infrastruttura più estesa e capillare del Paese, può diventare un punto di riferimento offrendo capacità di elaborazione e storage in ottica edge cloud, riducendo latenza e aumentando la sicurezza". Lo ha detto Clelia Lorenza Ghibaudo Head of Technology Plans and Innovation Programs di FiberCop nel suo intervento oggi a Telco per l’Italia.


"L’espansione dell’AI richiederà reti ottiche avanzate, maggiore banda e latenza minima: FiberCop punta a rispondere con tecnologie innovative e collaborazioni strategiche".

"Inoltre, l’AI diventa parte attiva nella gestione intelligente delle infrastrutture, abilitando automazione e servizi evoluti", ha concluso.
Condividi
```