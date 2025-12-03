Ghibaudo (FiberCop): espansione IA richiederà reti ottiche avanzate, puniamo a rispondere con tecnologie innovative

(Teleborsa) - "La crescita dell’Intelligenza Artificiale e della richiesta di elaborazione spinge verso l’edge computing,
cioè la distribuzione del calcolo vicino alle fonti dei dati. Grazie alla capillarità delle sue centrali, FiberCop, gestore dell'infrastruttura più estesa e capillare del Paese, può diventare un punto di riferimento offrendo capacità di elaborazione e storage in ottica edge cloud, riducendo latenza e aumentando la sicurezza". Lo ha detto Clelia Lorenza Ghibaudo
Head of Technology Plans and Innovation Programs di FiberCop nel suo intervento oggi a Telco per l’Italia."L’espansione dell’AI richiederà r
eti ottiche avanzate, maggiore banda e latenza minima: FiberCop punta a rispondere con tecnologie innovative e collaborazioni strategiche". "Inoltre, l’AI diventa parte attiva nella gestione
intelligente delle infrastrutture, abilitando automazione e servizi evoluti", ha concluso.