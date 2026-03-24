Autostrade per l’Italia nega la vendita di Movyon e conferma la tecnologia come asset strategico

(Teleborsa) - Autostrade per l’Italia smentisce quanto riportato oggi dal quotidiano Milano Finanza, secondo cui il Gruppo starebbe studiando la cessione della controllata Movyon, precisando che le informazioni riportate nell’articolo "Aspi studia la vendita di Movyon" risultano prive di ogni fondamento.



In particolare, non corrisponde al vero che Autostrade per l’Italia stia valutando la cessione di Movyon, né che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o il Consiglio di Amministrazione abbiano espresso alcun via libera in tal senso.



Movyon rappresenta un asset strategico per il Gruppo, pilastro fondamentale nella visione industriale di lungo periodo. La società controllata è al centro dei processi di trasformazione tecnologica e digitale, con un ruolo chiave nello sviluppo di soluzioni innovative per la gestione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità. In questo contesto, Movyon continuerà a essere protagonista nello sviluppo e nell’implementazione di tecnologie avanzate, contribuendo in modo determinante alla costruzione di una mobilità sempre più sicura, sostenibile e orientata al futuro.



Si invita pertanto a considerare prive di riscontro le ricostruzioni riportate nell’articolo.

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