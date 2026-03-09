Ambienta SGR acquista maggioranza di Pieco

(Teleborsa) - Ambienta SGR ha acquistato la maggioranza in P.I.ECO
, società leader in soluzioni per il trattamento e recupero delle acque in ambito industriale. La famiglia fondatrice reinvestirà
nella piattaforma al fianco di Ambienta e continuerà a svolgere un ruolo chiave
nella crescita della società.
Fondata nel 1996 e con sede a Terno D’Isola (Bergamo)
, Pieco sviluppa e installa soluzioni ingegneristiche avanzate per il trattamento e il riutilizzo delle acque industriali
, con competenze consolidate nei settori cosmetico, farmaceutico e alimentare. Oltre l’80% del fatturato della società si sviluppa all’estero.
L’azienda si distingue per la capacità di offrire una soluzione altamente efficace per il riciclo
dell’acqua,
basata su un processo proprietario brevettato di ultrafiltrazione meccanica. Questo processo consente di raggiungere fino all’85% di acqua riciclata
, rispetto a uno standard di mercato – fondato su processi chimici – che si attesta intorno al 40%. L’offerta Pieco si basa su un know-how consolidato in oltre 30 anni
di esperienza nello sviluppo e nell’applicazione di un’ampia gamma di tecnologie avanzate, tra cui un processo proprietario brevettato basato su membrane.
In un contesto globale dove la scarsità idrica è ormai una criticità strutturale
, il vantaggio tecnologico nel trattamento delle acque assume una rilevanza strategica
senza precedenti. Oggi circa 15 mila miliardi di dollari di PIL sono esposti a condizioni di stress idrico, e la quota di territorio mondiale soggetta a fenomeni di siccità è aumentata di circa il 10% nell’ultimo secolo.
L'operazione rappresenta il primo investimento del fondo Ambienta Small Cap
. Grazie alla sua tecnologia avanzata, al forte posizionamento sul mercato e alla clientela internazionale, Pieco è una delle poche aziende mature verticalmente
specializzate nel settore del trattamento e del riciclaggio delle acque industriali a supporto di clienti multinazionali.Mauro Roversi,
Founding Partner e Private Equity CIO di Ambienta, ha spiegato che Pieco "unisce competenze distintive, forte slancio di crescita e un profilo di sostenibilità altamente attrattivo in un settore che Ambienta conosce a fondo e considera tra le priorità ambientali più critiche" e per questo la società vanta "un potenziale significativo".
Per Giacomo Forti
, Partner di Ambienta, "il trattamento delle acque industriali sta vivendo una fase di crescita strutturale, sostenuta da forti driver legati alla sostenibilità ambientale. Pieco si distingue come uno dei pochi operatori specializzati in grado di coniugare tecnologie altamente avanzate con una solida esperienza nel trattamento e nel riciclo delle acque nei settori cosmetico e farmaceutico, che sono tra i più dinamici del mercato".
"L’ingresso di Ambienta come partner - commenta Alessandro Medolago Albani
, azionista e CEO di Pieco - segna l’inizio di una nuova fase di crescita per Pieco. Vediamo importanti opportunità di sviluppo future, e Ambienta porta l’esperienza, la solidità e il supporto strategico necessari per accelerare l’espansione nei segmenti industriali a più alto potenziale, rafforzando al tempo stesso organizzazione e competenze".