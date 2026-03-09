Ambienta SGR acquista maggioranza di Pieco

(Teleborsa) -, società leader in soluzioni per il trattamento e recupero delle acque in ambito industriale. Lanella piattaforma al fianco di Ambienta e continuerà a svolgere unnella crescita della società.Fondata nel 1996 e con, Pieco sviluppa e installa soluzioni ingegneristiche avanzate per il, con competenze consolidate nei settori cosmetico, farmaceutico e alimentare. Oltre l’80% del fatturato della società si sviluppa all’estero.L’azienda si distingue per la capacità di offrire unadell’acquabasata su un processo proprietario brevettato di ultrafiltrazione meccanica. Questo processo consente di raggiungere, rispetto a uno standard di mercato – fondato su processi chimici – che si attesta intorno al 40%. L’offerta Pieco si basa su undi esperienza nello sviluppo e nell’applicazione di un’ampia gamma di tecnologie avanzate, tra cui un processo proprietario brevettato basato su membrane.In un contesto globale dove la, il vantaggio tecnologico nel trattamento delle acque assume unasenza precedenti. Oggi circa 15 mila miliardi di dollari di PIL sono esposti a condizioni di stress idrico, e la quota di territorio mondiale soggetta a fenomeni di siccità è aumentata di circa il 10% nell’ultimo secolo.L'operazione rappresenta il. Grazie alla sua tecnologia avanzata, al forte posizionamento sul mercato e alla clientela internazionale,specializzate nel settore del trattamento e del riciclaggio delle acque industriali a supporto di clienti multinazionali.Founding Partner e Private Equity CIO di Ambienta, ha spiegato che Pieco "unisce competenze distintive, forte slancio di crescita e un profilo di sostenibilità altamente attrattivo in un settore che Ambienta conosce a fondo e considera tra le priorità ambientali più critiche" e per questo la società vanta "un potenziale significativo".Per, Partner di Ambienta, "il trattamento delle acque industriali sta vivendo una fase di crescita strutturale, sostenuta da forti driver legati alla sostenibilità ambientale. Pieco si distingue come uno dei pochi operatori specializzati in grado di coniugare tecnologie altamente avanzate con una solida esperienza nel trattamento e nel riciclo delle acque nei settori cosmetico e farmaceutico, che sono tra i più dinamici del mercato"."L’ingresso di Ambienta come partner - commenta, azionista e CEO di Pieco - segna l’inizio di una nuova fase di crescita per Pieco. Vediamo importanti opportunità di sviluppo future, e Ambienta porta l’esperienza, la solidità e il supporto strategico necessari per accelerare l’espansione nei segmenti industriali a più alto potenziale, rafforzando al tempo stesso organizzazione e competenze".