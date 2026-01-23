Nextchem (Maire) e Siemens Energy rafforzano collaborazione per sviluppo di soluzioni innovative

(Teleborsa) - NEXTCHEM
, controllata di MAIRE
, e Siemens Energy
hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU)
a margine del vertice intergovernativo Italia-Germania a Roma
che ha visto la partecipazione delle più alte cariche dei due Paesi tra cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni e Friedrich Merz, Cancelliere Federale della Repubblica Federale di Germania.
La cooperazione copre un ampio spettro tecnologico
, che va dai combustibili low-carbon come idrogeno, metanolo, ammoniaca e loro derivati, allo sviluppo di materiali sostenibili e circolari per applicazioni industriali. L'ambito comprende anche cicli termici avanzati per i reattori modulari nucleari di nuova generazione, sia Small Modular Reactors sia Advanced Modular Reactors.
Un altro focus centrale della collaborazione è l'integrazione di sistemi energetici basati su celle a combustibile alimentate a metanolo
, una soluzione promettente per la propulsione marittima e per i sistemi ausiliari di bordo. La partnership si estenderà inoltre a piattaforme digitali avanzate, tra cui digital twin, intelligenza artificiale e tecnologie di operazione remota, insieme a iniziative volte a migliorare l'efficienza di settori ad alta intensità energetica come i data center e le industrie hard-to-abate.
"Questo nuovo MoU si basa sulla forte complementarità tecnologica tra le due aziende e riflette il valore di un rafforzamento della cooperazione tra Italia e Germania nello sviluppo di soluzioni di nuova generazione - ha detto Fabio Fritelli, Managing Director
di NEXTCHEM - Combinando le competenze di due player di livello mondiale, questa partnership intensifica il nostro impegno congiunto nell'accelerare l'implementazione di tecnologie innovative che supportano la trasformazione industriale e guidano la transizione energetica".