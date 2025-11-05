EdiliziAcrobatica, fatturato in crescita nei primi nove mesi del 2025

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - Isono pari 119 milioni di euro, +9,7% rispetto al 2024, quando si attestarono a 108,5 milioni.Nello specifico, per quanto riguarda, il valore dei ricavi registrati al 30 settembre 2025 è pari a 96,6 milioni, in crescita del 2,1% rispetto a 94,6 milioni del 2024.Relativamente alle, si segnalano in particolare le ottime performance raggiunte in Francia, Spagna e Middle East. Acrobatica France passa da 4 milioni registrati al 30 settembre 2024 agli attuali 5,1 milioni con una crescita del 27,5%, Acrobatica Iberica passa da 1,5 milioni a 1,9 milioni con una crescita del 26,7%, mentre Enigma Capital Investments, società del Middle East di cui EdiliziAcrobatica detiene la maggioranza del capitale sociale, passa da 7,2 milioni a 10,2milioni con un incremento del 41,7%.Buona anche la performance di Acrobatica Monaco che cresce del 16,6% passando da 728 mila euro del 2024 agli attuali 849 mila euro., startup del gruppo che opera nel settore delle energie rinnovabili dedicate a strutture residenziali e industriali, ha registrato ricavi pari a circa 193 mila euro., start-up controllata di EdiliziAcrobatica, raggiunge nei primi nove mesi dell’anno 2,5 milioni.Per quanto riguarda, infine, la controllata, acquisita il 31 gennaio 2025, si registrano ricavi per circa 1,6 milioni.: “La solidità del nostro Gruppo si conferma nei numeri che è stato capace di produrre nei primi mesi del 2025 e che hanno portato a una sensibile crescita dei ricavi. Questo ci conforta e ci sprona ancor di più a continuare sulla strada intrapresa già da qualche mese che mira a una diversificazione dei business e dei mercati, oltre ad una razionalizzazione dei costie una riorganizzazione della struttura allo scopo di rendere più snella e sostenibile la nostra gestione operativa”.