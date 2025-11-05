Milano 17:09
EdiliziAcrobatica, fatturato in crescita nei primi nove mesi del 2025

(Teleborsa) - I ricavi del Gruppo EdiliziAcrobatica al 30 settembre 2025 sono pari 119 milioni di euro, +9,7% rispetto al 2024, quando si attestarono a 108,5 milioni.

Nello specifico, per quanto riguarda EdiliziAcrobatica Spa, il valore dei ricavi registrati al 30 settembre 2025 è pari a 96,6 milioni, in crescita del 2,1% rispetto a 94,6 milioni del 2024.

Relativamente alle società straniere, si segnalano in particolare le ottime performance raggiunte in Francia, Spagna e Middle East. Acrobatica France passa da 4 milioni registrati al 30 settembre 2024 agli attuali 5,1 milioni con una crescita del 27,5%, Acrobatica Iberica passa da 1,5 milioni a 1,9 milioni con una crescita del 26,7%, mentre Enigma Capital Investments, società del Middle East di cui EdiliziAcrobatica detiene la maggioranza del capitale sociale, passa da 7,2 milioni a 10,2milioni con un incremento del 41,7%.
Buona anche la performance di Acrobatica Monaco che cresce del 16,6% passando da 728 mila euro del 2024 agli attuali 849 mila euro.

Acrobatica Energy, startup del gruppo che opera nel settore delle energie rinnovabili dedicate a strutture residenziali e industriali, ha registrato ricavi pari a circa 193 mila euro.
Smart Living, start-up controllata di EdiliziAcrobatica, raggiunge nei primi nove mesi dell’anno 2,5 milioni.
Per quanto riguarda, infine, la controllata Verticaline, acquisita il 31 gennaio 2025, si registrano ricavi per circa 1,6 milioni.

Anna Marras CEO di EdiliziAcrobatica: “La solidità del nostro Gruppo si conferma nei numeri che è stato capace di produrre nei primi mesi del 2025 e che hanno portato a una sensibile crescita dei ricavi. Questo ci conforta e ci sprona ancor di più a continuare sulla strada intrapresa già da qualche mese che mira a una diversificazione dei business e dei mercati, oltre ad una razionalizzazione dei costi
e una riorganizzazione della struttura allo scopo di rendere più snella e sostenibile la nostra gestione operativa”.
