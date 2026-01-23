Luiss e Confindustria a Bologna per formare le nuove generazioni di leader

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi a Bologna la terza tappa del roadshow
nazionale "Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio"
, promosso dall’Università Luiss Guido Carli e da SFC – Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali di Paolo Boccardelli
, Rettore della Luiss, e Sonia Bonfiglioli
, Presidente di Confindustria Emilia Area Centro.
"Bologna è il simbolo di un territorio dinamico, con una straordinaria densità imprenditoriale e una forte spinta all’innovazione", ha commentato il Rettore Luiss Paolo Boccardelli
, aggiungendo "è in contesti come questo che emerge con maggiore evidenza quanto le competenze siano decisive per affrontare le transizioni attuali: economiche, tecnologiche e geopolitiche. In questo scenario, la Luiss conferma la sua missione di formare una nuova generazione di leader
, capace di interpretare la complessità e di guidare il cambiamento. Una sfida che orienta le attività e le progettualità del nostro Ateneo, in costante dialogo con il mondo delle imprese e delle istituzioni".
“Per una realtà industriale come la nostra, che ha fatto dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione una delle chiavi strategiche per la crescita- ha sottolineato ha affermato il Presidente di Confindustria Emilia, Sonia Bonfiglioli
- il rapporto con i centri del sapere è sempre stato un obiettivo da perseguire. È da moltissimo tempo che abbiamo coinvolto le università
del territorio e investito tempo e risorse per creare un dialogo
concreto tra loro e le imprese. La Luiss si inserisce negli atenei di eccellenza con cui vogliamo approfondire un tema fondamentale: formare le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’innovazione e sostenerci nella crescita".
All’incontro hanno partecipato rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale e numerosi studenti
, dando vita a un confronto sui temi dell’innovazione e dello sviluppo dei saperi a supporto della crescita. Ad arricchire il dibattito, l’intervento di Rosario Forlenza
, Direttore del Corso di Laurea in International Relations della Luiss, che ha offerto un’interessante chiave di lettura del ruolo che l’Unione Europea è chiamata ad esercitare
in una fase come quella attuale, caratterizzata da forti tensioni internazionali e segnata dal riassetto degli equilibri geopolitici.
A seguire, gli Alumni Luiss, Martina Coppola
, Threat and Risk Assessment, WFP Security Division, e Umberto Tossini
, Chief Human Resources Officer, Coesia hanno condiviso le proprie esperienze di ex studenti
dell’Ateneo romano, offrendo una testimonianza concreta sul valore della formazione
universitaria come leva di crescita personale e professionale.
L’incontro si è concluso con la presentazione dell’offerta formativa, delle novità sui percorsi di studio e delle opportunità di sviluppo professionale in un contesto mondiale in costante evoluzione. Gli studenti bolognesi interessati a entrare a far parte del mondo Luiss potranno partecipare alle prove di ammissione per l’Anno Accademico 2026/2027. Le iscrizioni al primo test per le Lauree Triennali e la Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza sono aperte fino al 16 febbraio 2026. Per i Corsi di Laurea Magistrale, invece, sarà possibile iscriversi alla sessione unica di test fino al 9 aprile 2026.