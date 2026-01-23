Milano 12:30
44.910 -0,40%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 12:30
10.160 +0,10%
Francoforte 12:30
24.899 +0,17%

Luiss e Confindustria a Bologna per formare le nuove generazioni di leader

Economia
Luiss e Confindustria a Bologna per formare le nuove generazioni di leader
(Teleborsa) - Si è tenuta oggi a Bologna la terza tappa del roadshow nazionale "Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio", promosso dall’Università Luiss Guido Carli e da SFC – Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali di Paolo Boccardelli, Rettore della Luiss, e Sonia Bonfiglioli, Presidente di Confindustria Emilia Area Centro.

"Bologna è il simbolo di un territorio dinamico, con una straordinaria densità imprenditoriale e una forte spinta all’innovazione", ha commentato il Rettore Luiss Paolo Boccardelli, aggiungendo "è in contesti come questo che emerge con maggiore evidenza quanto le competenze siano decisive per affrontare le transizioni attuali: economiche, tecnologiche e geopolitiche. In questo scenario, la Luiss conferma la sua missione di formare una nuova generazione di leader, capace di interpretare la complessità e di guidare il cambiamento. Una sfida che orienta le attività e le progettualità del nostro Ateneo, in costante dialogo con il mondo delle imprese e delle istituzioni".

“Per una realtà industriale come la nostra, che ha fatto dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione una delle chiavi strategiche per la crescita- ha sottolineato ha affermato il Presidente di Confindustria Emilia, Sonia Bonfiglioli - il rapporto con i centri del sapere è sempre stato un obiettivo da perseguire. È da moltissimo tempo che abbiamo coinvolto le università del territorio e investito tempo e risorse per creare un dialogo concreto tra loro e le imprese. La Luiss si inserisce negli atenei di eccellenza con cui vogliamo approfondire un tema fondamentale: formare le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’innovazione e sostenerci nella crescita".

All’incontro hanno partecipato rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale e numerosi studenti, dando vita a un confronto sui temi dell’innovazione e dello sviluppo dei saperi a supporto della crescita. Ad arricchire il dibattito, l’intervento di Rosario Forlenza, Direttore del Corso di Laurea in International Relations della Luiss, che ha offerto un’interessante chiave di lettura del ruolo che l’Unione Europea è chiamata ad esercitare in una fase come quella attuale, caratterizzata da forti tensioni internazionali e segnata dal riassetto degli equilibri geopolitici.

A seguire, gli Alumni Luiss, Martina Coppola, Threat and Risk Assessment, WFP Security Division, e Umberto Tossini, Chief Human Resources Officer, Coesia hanno condiviso le proprie esperienze di ex studenti dell’Ateneo romano, offrendo una testimonianza concreta sul valore della formazione universitaria come leva di crescita personale e professionale.

L’incontro si è concluso con la presentazione dell’offerta formativa, delle novità sui percorsi di studio e delle opportunità di sviluppo professionale in un contesto mondiale in costante evoluzione. Gli studenti bolognesi interessati a entrare a far parte del mondo Luiss potranno partecipare alle prove di ammissione per l’Anno Accademico 2026/2027. Le iscrizioni al primo test per le Lauree Triennali e la Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza sono aperte fino al 16 febbraio 2026. Per i Corsi di Laurea Magistrale, invece, sarà possibile iscriversi alla sessione unica di test fino al 9 aprile 2026.
Condividi
```