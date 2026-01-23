Luiss e Confindustria a Bologna per formare le nuove generazioni di leader

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi a Bologna lanazionale, promosso dall’Università Luiss Guido Carli e da SFC – Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali di, Rettore della Luiss,, Presidente di Confindustria Emilia Area Centro."Bologna è il simbolo di un territorio dinamico, con una straordinaria densità imprenditoriale e una forte spinta all’innovazione", ha commentato il, aggiungendo "è in contesti come questo che emerge con maggiore evidenza quanto le competenze siano decisive per affrontare le transizioni attuali: economiche, tecnologiche e geopolitiche. In questo scenario, la Luiss conferma la sua, capace di interpretare la complessità e di guidare il cambiamento. Una sfida che orienta le attività e le progettualità del nostro Ateneo, in costante dialogo con il mondo delle imprese e delle istituzioni".“Per una realtà industriale come la nostra, che ha fatto dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione una delle chiavi strategiche per la crescita- ha sottolineato ha affermato il- il rapporto con i centri del sapere è sempre stato un obiettivo da perseguire. È da moltissimo tempo chedel territorio e investito tempo e risorseconcreto tra loro e le imprese. La Luiss si inserisce negli atenei di eccellenza con cui vogliamo approfondire un tema fondamentale: formare le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’innovazione e sostenerci nella crescita".All’incontro hanno partecipato, dando vita a un confronto sui temi dell’innovazione e dello sviluppo dei saperi a supporto della crescita. Ad arricchire il dibattito, l’intervento di, Direttore del Corso di Laurea in International Relations della Luiss, che ha offertoin una fase come quella attuale, caratterizzata da forti tensioni internazionali e segnata dal riassetto degli equilibri geopolitici.A seguire, gli, Threat and Risk Assessment, WFP Security Division,, Chief Human Resources Officer, Coesia hanno condiviso le propriedell’Ateneo romano, offrendo unauniversitaria come leva di crescita personale e professionale.L’incontro si è concluso con la presentazione dell’offerta formativa, delle novità sui percorsi di studio e delle opportunità di sviluppo professionale in un contesto mondiale in costante evoluzione. Gli studenti bolognesi interessati a entrare a far parte del mondo Luiss potranno partecipare alle prove di ammissione per l’Anno Accademico 2026/2027. Le iscrizioni al primo test per le Lauree Triennali e la Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza sono aperte fino al 16 febbraio 2026. Per i Corsi di Laurea Magistrale, invece, sarà possibile iscriversi alla sessione unica di test fino al 9 aprile 2026.