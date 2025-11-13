Commercialisti, La Porta: "Avvicinare i giovani al mondo delle professioni"

(Teleborsa) - "Accompagnare i giovani alla scoperta del mondo del lavoro e delle professioni è una missione fondamentale. Occorre fornire loro strumenti concreti, consapevolezza e fiducia per affrontare con competenza e determinazione le sfide del futuro". Con queste paroleha aperto l'incontroche si è svolto a Palazzo Calabritto, nella sala conferenze dell'Odcec partenopeo, presieduto darivolto agli studenti del triennio a indirizzo commerciale dell'ISIS Vittorio Veneto di Piscinola.L'iniziativa, patrocinata dalsi inserisce in una più ampia campagna di orientamento, informazione e sensibilizzazione studiata per aiutare i giovani a comprendere le opportunità professionali del territorio e a orientarsi tra università, formazione e inserimento lavorativo. Durante l'incontro sono stati affrontati temi centrali come la redazione del curriculum vitae, le differenze tra lavoro autonomo e dipendente, l'accesso alle professioni ordinistiche, il rapporto con la pubblica amministrazione e le strategie per affrontare un colloquio di lavoro con maggiore sicurezza.Dopo i saluti die dellaresponsabile del progetto, il dibattito ha visto la partecipazione dicampione mondiale di scherma, che ha portato una testimonianza motivazionale sulla disciplina e la resilienza come chiavi per il successo, dentro e fuori dallo sport.Sono inoltre intervenutiordinario di Economia Aziendale all'Università Federico II di Napoli, che ha illustrato le prospettive economiche e professionali legate alla formazione universitaria, e, presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, che ha evidenziato il valore della rete tra professionisti e la necessità di investire nel capitale umano.A completare il panel,commercialista e componente del CPO Odcec Napoli, che ha sottolineato l'importanza delle pari opportunità come leva di crescita sociale e professionale; Bianca Bosco, presidente della Commissione Tecnologie e Innovazione dell'Odcec Napoli, che ha parlato delle nuove competenze digitali richieste dal mercato del lavoro; e gli imprenditorifondatori della start-up, che hanno raccontato la loro esperienza di giovani innovatori nel settore agroalimentare campano.L'incontro si è rivelato un momento di confronto concreto e costruttivo tra studenti, docenti e professionisti, con l'obiettivo di avvicinare la scuola al mondo del lavoro e di stimolare nei ragazzi una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. "La formazione e l'orientamento sono la chiave per ridurre il divario tra istruzione e occupazione, e per dare ai giovani gli strumenti necessari a costruire un futuro professionale solido, sostenibile e, soprattutto, equo", ha concluso