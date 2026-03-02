Londra: prevalgono le vendite su Burberry

(Teleborsa) - Retrocede molto la maison del lusso inglese
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,56%.
La tendenza ad una settimana di Burberry
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della casa di moda britannica
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,88 sterline con area di resistenza individuata a quota 11,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,65.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)