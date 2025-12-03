Londra: scambi al rialzo per Berkeley Group Holdings

azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse

FTSE 100

Berkeley Group Holdings

principale indice della Borsa di Londra

Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,38 sterline con tetto rappresentato dall'area 36,84. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)