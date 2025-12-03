Londra: scambi al rialzo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Avanza l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Berkeley Group Holdings
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Berkeley Group Holdings
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,38 sterline con tetto rappresentato dall'area 36,84. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)