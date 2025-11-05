Milano 15:53
USA, Occupati ADP in ottobre

USA, Occupati ADP in ottobre pari a 42K unità, in aumento rispetto al precedente -29K unità (la previsione era 32K unità).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
