Analisi Tecnica: EUR/GBP del 3/12/2025

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 3/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Andamento annoiato per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la sessione in ribasso dello 0,64%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8724. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,878 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,8706.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
