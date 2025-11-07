Milano 6-nov
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un -0,15%.

Nel breve periodo, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 0,8818 e supporto a 0,8768. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 0,8868.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
