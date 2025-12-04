Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,03%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 181,4 e primo supporto individuato a 180,65. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 182,15.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)