Milano 3-dic
43.381 0,00%
Nasdaq 3-dic
25.607 +0,20%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 3-dic
9.692 0,00%
Francoforte 3-dic
23.694 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Debole la giornata per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,25%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12.888,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12.829,5. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12.947,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
