Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Debole la giornata per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,25%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12.888,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12.829,5. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12.947,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)