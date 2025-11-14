Racing Force avvia un programma di buyback

Racing Force

Racing Force

(Teleborsa) -, società capogruppo di Racing Force Group e quotata sui segmenti Euronext Growth Milan e Parigi, ha annunciato in un comunicato, l', autorizzato dall'assemblea del 22 ottobre 2025. Il programma, gestito in modo indipendente da Equita SIM,, quindi, salvo chiusura anticipata o revoca.Gli acquisti sono finalizzati a diverse esigenze strategiche: sostenere la liquidità delle azioni, impiegare la liquidità aziendale in investimenti a medio-lungo termine, utilizzare le azioni in operazioni connesse all'attività ordinaria o progetti strategici, fornire azioni per il "Piano di Stock Grant 2023-2025" e piani incentivanti futuri, e avere titoli da destinare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie.La prima tranche del programma, compresa tra il 17 novembre e il 31 dicembre 2025, prevede acquisti fino a unAl momento, la Società detiene 106.500 azioni proprie, corrispondenti allo 0,39% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,46%.