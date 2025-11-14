Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 18:35
25.154 +0,64%
Dow Jones 18:35
47.318 -0,29%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

Racing Force avvia un programma di buyback

Azioni proprie, Finanza
Racing Force avvia un programma di buyback
(Teleborsa) - Racing Force, società capogruppo di Racing Force Group e quotata sui segmenti Euronext Growth Milan e Parigi, ha annunciato in un comunicato, l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato dall'assemblea del 22 ottobre 2025. Il programma, gestito in modo indipendente da Equita SIM, durerà fino a 18 mesi, quindi fino al 22 aprile 2027, salvo chiusura anticipata o revoca.

Gli acquisti sono finalizzati a diverse esigenze strategiche: sostenere la liquidità delle azioni, impiegare la liquidità aziendale in investimenti a medio-lungo termine, utilizzare le azioni in operazioni connesse all'attività ordinaria o progetti strategici, fornire azioni per il "Piano di Stock Grant 2023-2025" e piani incentivanti futuri, e avere titoli da destinare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie.

La prima tranche del programma, compresa tra il 17 novembre e il 31 dicembre 2025, prevede acquisti fino a un controvalore massimo di 100.000 euro.

Al momento, la Società detiene 106.500 azioni proprie, corrispondenti allo 0,39% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per Racing Force, che porta a casa un timido +1,46%.
Condividi
```