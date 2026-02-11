Milano 17:30
USA, scorte petrolio settimanali aumentano di 8,5 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate contro le attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 6 febbraio 2026, sono aumentate di circa 8,5 milioni di barili a 428,8 MBG, contro attese per un calo di 0,2 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 2,7 MBG (vs attese per -1,3), arrivando a 124,7 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una crescita di 1,2 milioni di barili (vs attese per -0,4) a quota 259,1 MBG.

Le riserve strategiche di petrolio non sono variate, rimanendo a 415,2 MBG.
