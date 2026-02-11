USA, scorte petrolio settimanali aumentano di 8,5 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate contro le attese le scorte di greggio
in USA
nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio
, negli ultimi sette giorni al 6 febbraio 2026, sono aumentate di circa 8,5 milioni di barili
a 428,8 MBG, contro attese per un calo di 0,2 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un calo di 2,7 MBG (vs attese per -1,3), arrivando a 124,7 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato una crescita di 1,2 milioni di barili (vs attese per -0,4) a quota 259,1 MBG.
Le riserve strategiche
di petrolio non sono variate, rimanendo a 415,2 MBG.