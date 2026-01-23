Janus Henderson acquista Richard Bernstein Advisors e cresce nei portafogli modello

Janus Henderson Group

(Teleborsa) -, importante asset manager statunitense, ha sottoscritto un(RBA), gestore di investimenti macro multi-asset guidato dalla ricerca.Fondata nel 2009 da Richard Bernstein e con sede a New York City, RBA è un gestore specializzato in strategie di investimento di lungo periodo che combinano analisi macroeconomica top-down e costruzione di portafogli basata su modelli quantitativi, con un. Bernstein, che vanta oltre 40 anni di esperienza a Wall Street (inclusa la carica di Chief Investment Strategist presso Merrill Lynch) entrerà a far parte di Janus Henderson in qualità di Global Head of Macro & Customized Investing e stipulerà un accordo pluriennale con la società per guidare la prossima fase di crescita di RBA.Al completamento dell'operazione,. Inoltre, la profonda esperienza di RBA nella distribuzione di portafogli modello e conti a gestione separata (SMA) consentirà a Janus Henderson di rafforzare le proprie capacità di distribuzione, anche presso le grandi reti bancarie e i RIA - Registered Investment Advisors.Il completamento dell'operazione, di cui non sono stati svelati dettagli finanziari, è previso per ildel 2026.