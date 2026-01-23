Milano 15:47
Janus Henderson acquista Richard Bernstein Advisors e cresce nei portafogli modello
(Teleborsa) - Janus Henderson Group, importante asset manager statunitense, ha sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% di Richard Bernstein Advisors (RBA), gestore di investimenti macro multi-asset guidato dalla ricerca.

Fondata nel 2009 da Richard Bernstein e con sede a New York City, RBA è un gestore specializzato in strategie di investimento di lungo periodo che combinano analisi macroeconomica top-down e costruzione di portafogli basata su modelli quantitativi, con un patrimonio gestito di circa 20 miliardi di dollari. Bernstein, che vanta oltre 40 anni di esperienza a Wall Street (inclusa la carica di Chief Investment Strategist presso Merrill Lynch) entrerà a far parte di Janus Henderson in qualità di Global Head of Macro & Customized Investing e stipulerà un accordo pluriennale con la società per guidare la prossima fase di crescita di RBA.

Al completamento dell'operazione, Janus Henderson si collocherà tra i primi 10 provider di portafogli modello in Nord America. Inoltre, la profonda esperienza di RBA nella distribuzione di portafogli modello e conti a gestione separata (SMA) consentirà a Janus Henderson di rafforzare le proprie capacità di distribuzione, anche presso le grandi reti bancarie e i RIA - Registered Investment Advisors.

Il completamento dell'operazione, di cui non sono stati svelati dettagli finanziari, è previso per il secondo trimestre del 2026.

(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)
