Gruppo FS: a Cortina l'installazione "Pensiero Binario"

(Teleborsa) - Ilaccompagna il pubblico nel cuore dicon l'installazione, un'opera che racconta la mobilità come esperienza, connessione e visione del futuro. Inaugurata oggi in occasione della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, l'installazione sarà visitabile fino al 22 febbraio in Piazza Roma: qui il binario diventa linguaggio e simbolo di un Paese che si muove, si trasforma e guarda avanti.Realizzata in occasione dellaPensiero Binario è un'opera itinerante che rappresenta il dialogo continuo tra tradizione e innovazione, sintetizzando la visione del Gruppo FS nel costruire il presente e il futuro della mobilità. Dopo il debutto, è stata installata in occasione di importanti eventi nazionali, dalla Festa del Cinema al Meeting di Rimini, e in grandi città come Bari, restituendo centralità all'infrastruttura come spazio di relazione, connessione e progresso, oltre la sua funzione tecnica, per diventare linguaggio e racconto.interpreta il binario ferroviario come metafora universale di viaggio, connessione e movimento: valori centrali nella missione del Gruppo FS, impegnato nella realizzazione di un sistema di mobilità integrato, sostenibile e capace di accompagnare la trasformazione del Paese. Un segno identitario che racconta il ruolo strategico delle infrastrutture ferroviarie come motore di sviluppo economico, sociale e territoriale. Sull'installazione saranno proiettatiche arricchiranno l'opera con immagini e suggestioni legate al viaggio, alla velocità e alla qualità dell'esperienza ferroviaria, elementi distintivi dell'Alta Velocità italiana nel mondo.è l'elemento unificante che contraddistingue le ferrovie di tutto il mondo. La sezione del binario, con la sua forma inconfondibile, è un'icona intramontabile: una geometria armonica nata dall'incontro tra rigore ingegneristico e attenzione al design, capace di attraversare epoche, territori e culture.L'installazione racconta la trasformazione dell'Italia attraverso lediffuse su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di garantire una mobilità sempre più efficiente e sostenibile. Un impegno che si traduce in investimenti, innovazione tecnologica e attenzione all'impatto ambientale, in linea con gli obiettivi europei e con la visione di lungo periodo del Gruppo FS.