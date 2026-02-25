Dal fortino al 5G, Tim riaccende lo slogan che fece epoca e guarda al futuro

(Teleborsa) - "TIM si racconta cosi`: radici forti, servizi che guardano avanti. La stessa forza di sempre. Tutto questo e` presente nella nuova campagna di comunicazione, che mette in relazione passato e presente: da Telco a piattaforma integrata di servizi e soluzioni che opera in un ecosistema che adesso include oltre alle connessioni, anche l'intrattenimento, l'energia e le assicurazioni. Trent'anni dopo aver fatto breccia nel cuore di tutti gli italiani con lo spot 'Una telefonata allunga la vita' con Massimo Lopez, TIM rilancia sul piccolo schermo una nuova puntata in cui il mondo e` completamente cambiato e interamente connesso". È quanto fa saperein una nota.Per questa campagna– si legge nella nota – ha scelto un approccio narrativo del tutto inedito: prima il richiamo alla memoria collettiva riproponendo l'originale e, da ieri, on air ilPassato e presente sono quindi messi in relazione per parlare di connessioni, servizi e relazioni nel mondo contemporaneo. Un racconto che non celebra la memoria, ma la trasforma in visione, mostrando come TIM sia cresciuta insieme al Paese, ampliando nel tempo il proprio ruolo oltre la telefonia.a trent'anni dallatorna come luogo simbolico, non per guardare indietro, ma per raccontare un presente fatto di tecnologie, intelligenza artificiale e nuovi modelli di relazione. Una continuita` di valori e di visione che accompagna l'Italia di oggi e apre la strada a cio` che verra`.e` una frase che ha segnato un'epoca. Ha raccontato un'Italia che iniziava a connettersi e un'azienda che costruiva infrastrutture. Oggi non celebriamo la nostalgia."Raccontiamo una trasformazione. TIM e` cambiata con l'Italia e non smettera` di farlo. Siamo passati da un mondo in cui la connessione era solo voce a un ecosistema in cui la connettivita` e` la base su cui costruiamo valore: connessioni ultraveloci e 5G, intelligenza artificiale, contenuti per l'intrattenimento, servizi digitali che vanno dall'energia alle assicurazioni. Tutto integrato in un'unica piattaforma. Per questo abbiamo fatto scelte coraggiose, ridisegnato il nostro perimetro e accelerato sull'innovazione. La tecnologia e` il mezzo, non il fine. TIM oggi e` questo: un Gruppo che unisce infrastruttura e servizi, tecnologia, innovazione e centralita` delle persone. Il futuro si costruisce con visione e determinazione. E noi siamo pronti a guidarlo", ha dichiaratosi sviluppa su piu` livelli, istituzionale e commerciale, con episodi dedicati che declinano i diversi mondi TIM: dai contenuti di intrattenimento di TimVision, l'aggregatore di streaming piu` completo sul mercato italiano, all'offerta TIM Energia powered by Poste Italiane.Lo spot da 60" e 30'' e` on air sulle principali emittenti nazionali, anche durante il Festival di Sanremo, e sulle connected TV affiancato da una pianificazione videostrategy su web, social, nei cinema e all'interno dei punti vendita TIM.