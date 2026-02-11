Aeroporti di Roma colloca con successo nuovo Sustainability-Linked bond a 8 anni da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Si è concluso con successo il collocamento del nuovo, da 500 milioni di euro e dedicato agli investitori istituzionali.L’emissione ha unae prevede il, con il pagamento di una. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,530% ed il r. La data prevista per il regolamento dell’emissione èIl prestito obbligazionario, che è emesso a valere suldi ADR, sarà quotato presso la. È inoltre atteso che al bond sia assegnato un(“Baa1” da Moody’s, “BBB-” da Standard & Poor’s, “BBB” da Fitch).ADR, società delche gestisce e sviluppa gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, consolida così la propria strategia finanziaria con una, dopo l'emissione del Green Bond inaugurale nel 2020 e tre Sustainability-Linked bonds (SLBs), rispettivamente nel 2021 (primo gestore aeroportuale al mondo), nel 2023 e nel 2025.Il nuovo Sustainability-Linked bond conferma la forte credibilità del credito ADR a livello internazionale, con il collocamento presso, e il forte apprezzamento da parte degli operatori specializzati in investimenti ESG (Environmental, Social and Governance), conL'operazione, scrive la società in una nota, "sostiene il considerevoledi ADR, testimoniato da un volume di investimenti che ha superato i 3 miliardi di euro negli ultimi 10 anni e confermato da una previsione per il 2026 di oltre 400 milioni di euro, in linea con l’anno precedente: ciò consentirà di gestire al meglio i flussi di traffico tuttora in forte sviluppo, che posizionano Fiumicino al primo posto come crescita tra i principali hub europei e tra i top 10 a livello globale come connettività. In coerenza con il grande potenziale di crescita del traffico anche a medio-lungo termine, l'impegno di investimento in corso punta a raccordare al meglio le opere previste per il lungo periodo, con particolare riferimento al Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro completamente autofinanziati".“La nuova emissione – ha affermato l’– testimonia la solidità della strategia di Sustainable Financing di ADR, accolta con crescente favore dai mercati internazionali. In particolare, la fiducia accordata dagli investitori conferma la credibilità del potenziale di sviluppo futuro del sistema aeroportuale della Capitale e della capacità di Aeroporti di Roma di continuare a coglierlo al meglio. Il Piano di sviluppo sostenibile del Leonardo da Vinci si pone infatti l’obiettivo di rafforzare la competitività del Paese e continuare a intercettare nuovi flussi di traffico di qualità, in costante crescita, che nel 2025 hanno fatto registrare il record di passeggeri più alto di sempre a Roma Fiumicino, posizionandolo tra i 10 aeroporti più connessi al mondo.”In dettaglio, l'emissione collega il(SPTs) legati a indicatori di performance (KPIs) relativi sia all’da ADR (Scope 1 e 2) sia alla(landing and take-off), entrambi con riferimento all’aeroporto dio.Sugliil piano prevede il raggiungimento del Net Zero al 2030, attraverso la realizzazione dicome la, la più grande ad essere realizzata all’interno del sedime di uno scalo europeo, l'elettrificazione della flotta dei veicoli operativi in aeroporto e l’utilizzo di biocarburanti.Per quanto riguarda invece lo, l’obiettivo di sostenibilità prevede una, rispetto alla baseline del 2024, delle emissioni di CO2 per passeggero, promuovendo iniziative per supportare programmi di decarbonizzazione delle compagnie aeree. ADR èad aver assuntoQueste iniziative rientrano all’interno della, i cui obiettivi sono stati certificati da(Science Based Target Initiative), in linea con lo scopo di mantenere il riscaldamento globale entro una traiettoria di 1.5°C, il target più ambizioso previsto dal suddetto protocollo, oggi adottato da pochi gruppi attivi nel settore aeroportuale.In caso didi uno o più SPTs è prevista l’applicazione di uno: in particolare, (i) step-up di 20 bps per anno in caso di mancato raggiungimento di un solo SPT o, (ii) step-up di 25 bps per anno in caso di mancato raggiungimento di entrambi gli SPTs.