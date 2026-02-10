Trenitalia, investimenti per 2 miliardi per 74 nuovi Frecciarossa entro 2030

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio
, a margine della presentazione dei nuovi Frecciarossa
, ha annunciato che Trenitalia investirà circa 2 miliardi
di euro per l’introduzione di 74 nuovi treni
alta velocità entro il 2030
.
Il piano di investimenti
, previsto dal Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS, coniuga sostenibilità, innovazione, tecnologia e tradizione
, confermando il marchio Frecciarossa quale portabandiera dell'eccellenza italiana nel mondo, ma anche la crescente attenzione
del Gruppo all'innovazione tecnologica
ed alla sostenibilità ambientale
. I nuovi treni sono infatti caratterizzati da un tasso di riciclabilità dei materiali superiore al 97%.
L’investimento sul Frecciarossa rappresenta anche una leva strategica per la competitività internazionale
del Gruppo FS, dove Trenitalia continua a registrare risultati molto positivi. Dalla ripartenza del collegamento Milano-Parigi
, avvenuta nella primavera dello scorso anno, sono stati trasportati quasi 500mila passeggeri
. L’obiettivo di Trenitalia è consolidare e superare questi risultati grazie alla possibilità di operare il collegamento durante tutto l’anno. Entro il 2026
è inoltre previsto l’avvio del nuovo collegamento Milano-Monaco di Baviera
, che andrà ad arricchire ulteriormente l’offerta europea dell’alta velocità.