Trenitalia, investimenti per 2 miliardi per 74 nuovi Frecciarossa entro 2030

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, a margine della presentazione dei nuovi Frecciarossa, ha annunciato che Trenitalia investirà circa 2 miliardi di euro per l’introduzione di 74 nuovi treni alta velocità entro il 2030.

Il piano di investimenti, previsto dal Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS, coniuga sostenibilità, innovazione, tecnologia e tradizione, confermando il marchio Frecciarossa quale portabandiera dell'eccellenza italiana nel mondo, ma anche la crescente attenzione del Gruppo all'innovazione tecnologica ed alla sostenibilità ambientale. I nuovi treni sono infatti caratterizzati da un tasso di riciclabilità dei materiali superiore al 97%.

L’investimento sul Frecciarossa rappresenta anche una leva strategica per la competitività internazionale del Gruppo FS, dove Trenitalia continua a registrare risultati molto positivi. Dalla ripartenza del collegamento Milano-Parigi, avvenuta nella primavera dello scorso anno, sono stati trasportati quasi 500mila passeggeri. L’obiettivo di Trenitalia è consolidare e superare questi risultati grazie alla possibilità di operare il collegamento durante tutto l’anno. Entro il 2026 è inoltre previsto l’avvio del nuovo collegamento Milano-Monaco di Baviera, che andrà ad arricchire ulteriormente l’offerta europea dell’alta velocità.




